В Татарстане потратят 2,3 млн рублей на информационную кампанию против ВИЧ и СПИДа

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения РТ потратит 2,3 млн рублей на информационную кампанию в РТ на тему «Формирование положительного отношения к сохранению здоровья и безопасному поведению, навыков и моделей безопасного поведения, а также спрос на информацию и услуги по профилактике, лечению и консультированию по ВИЧ/СПИДу, предоставляемых ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ».

Тендер был размещен сегодня, заявки закончат принимать ровно через 10 дней. Победитель аукциона должен будет предоставить медиаплан в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора.

Медиаплан должен предусматривать подготовку и проведение республиканского журналистского конкурса «Профилактика и предотвращение распространения ВИЧ/СПИДа и пропаганда безопасного поведения», а также информационно-разъяснительных кампаний «Пути передачи ВИЧ-инфекции/СПИДа», «Мифы о СПИДе», «Пройди бесплатный тест на ВИЧ/СПИД (ТЕСТИРУЙСЯ!)».

Ранее глава фонда помощи ВИЧ-положительным в Татарстане Светлана Изамбаева заявила, что число скрытых носителей ВИЧ в Татарстане может быть в пять раз выше официального показателя в 20 тысяч человек.