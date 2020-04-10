В Татарстане за сутки протестировали на коронавирус более 1,7 тыс. человек

За последние сутки в Татарстане провели 1758 исследований на новый коронавирус.

По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по РТ, всего было сделано 20 990 тестов, из них 52,2% проведены лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан».

С 23 марта исследования на Covid-19 проводят в восьми лабораториях государственных медорганизаций Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

Ранее Татарстан занял девятое место среди регионов России по числу проведенных тестов на коронавирус.