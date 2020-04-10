В Татарстане за сутки протестировали на коронавирус более 1,7 тыс. человек
За последние сутки в Татарстане провели 1758 исследований на новый коронавирус.
По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по РТ, всего было сделано 20 990 тестов, из них 52,2% проведены лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан».
С 23 марта исследования на Covid-19 проводят в восьми лабораториях государственных медорганизаций Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.
Ранее Татарстан занял девятое место среди регионов России по числу проведенных тестов на коронавирус.ОбществоМедицина Татарстан
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