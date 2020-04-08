Татарстан вошел в топ регионов России по числу проведенных тестов на коронавирус

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстан занял девятое место среди регионов России по числу проведенных тестов на коронавирус. На данный момент проведено 17 440 тестов.

В топ-10 также вошли Москва (248 979), Московская область (79 941), Санкт-Петербург (39 691), Свердловская область (26 163), Краснодарский край (22 065), Тюменская область (19 270), Сахалинская (18 952), Челябинская (18 354) области. Десятое место занял Красноярский край (17 301), сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В целом по состоянию на вторник в России провели более 910 тыс. лабораторных исследований на коронавирус.

Ранее Роспотребнадзор по РТ сообщил, что за последние сутки в Татарстане проведено 902 тестирования на коронавирусную инфекцию. Всего проведено 17 970 исследований, из них 55% — лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан». С 23 марта начато проведение исследований на COVID-2019 в восьми лабораториях государственных медицинских организаций республики в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.