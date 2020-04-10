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На въезде и выезде из Казани образовалась большая пробка из-за проверки разрешений

13:07, 10.04.2020 1
На въезде и выезде из Казани образовалась большая пробка из-за проверки разрешений
Фото: соцсети

В Казани на Оренбургском тракте заметили большую пробку по обеим сторонам движения. Как сообщили пользователи соцсетей, проводится проверка разрешений на выезд и въезд в город.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся от Танкового кольца в одну сторону и от коттеджного поселка «Примавера» в другую.

В целом на момент публикации пробки в Казани составляли 4 балла.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился усилить патрулирование городов республики из-за жалоб на выросшее количество людей на улице.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Вместо того, чтобы разруливать автомобильные пробки, ГИБДД собственными действиями их создает. Никто не заставлял сотрудников осуществлять тотальный контроль, тем более создавая транспортный коллапс. Впрочем, как я понял, им мнение граждан не указ.
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