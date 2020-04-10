На въезде и выезде из Казани образовалась большая пробка из-за проверки разрешений
В Казани на Оренбургском тракте заметили большую пробку по обеим сторонам движения. Как сообщили пользователи соцсетей, проводится проверка разрешений на выезд и въезд в город.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся от Танкового кольца в одну сторону и от коттеджного поселка «Примавера» в другую.
В целом на момент публикации пробки в Казани составляли 4 балла.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился усилить патрулирование городов республики из-за жалоб на выросшее количество людей на улице.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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