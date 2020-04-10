Forbes: 80% автосервисов России разорятся через месяц

Падение рубля и режим самоизоляции угрожают разорением подавляющему большинству российских автосервисов. Обанкротиться могут 80% мастерских.

Последние данные показывают, что в марте и апреле не было замечено всплеска заказов, характерного для этой отрасли. Обычно продажи автосервисов в марте — апреле подскакивают на 30—50%.

По данным исследований автосервисов, на первой неделе апреля выручка в среднем упала на 90%, пишет Forbes.

Журнал отмечает, что СТО не могут оказывать услуги удаленно, а многие поставщики запчастей не работают.

Большинство игроков рынка считают, что без поддержки государства многие предприятия отрасли ждет закрытие.

По данным агентства «Автостат», на сегодня в России насчитывается более 76 тысяч автосервисов. В отрасли трудится около 2 млн человек, не учитывая самозанятых. Общая емкость рынка составляет более 589 млрд рублей, а объем продаж автозапчастей уже превысил отметку 1,3 трлн рублей.