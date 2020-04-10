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В Татарстане за последние сутки не выявили новых заболевших коронавирусом, один человек выздоровел

10:31, 10.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за последние сутки не выявили новых заболевших коронавирусом, один человек выздоровел
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки не выявили новых заболевших коронавирусом, еще один выздоровел. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Напомним, вчера было подтверждено 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На данный момент в Татарстане зафиксировано 50 зараженных. Еще 11 выздоровели.

В целом за последние сутки количество заразившихся коронавирусом в РФ выросло на 1 786 человек, до 11 917. Новые случаи зарегистрированы в 57 регионах РФ.

ОбществоМедицина Татарстан
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