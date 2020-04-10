Кормье: когда-нибудь Данис Зарипов завершит карьеру, и для болельщиков «Ак Барса» это будет грустный день

Канадский хоккеист Патрис Кормье рассказал о том, какое значение для «Ак Барса» имеет Данис Зарипов. Он подчеркнул, что 39-летний капитан казанцев является настоящим лидером команды.

Кормье рассказал, что присутствие Зарипова в раздевалке многое значит для всех спортсменов. Капитан поддерживает общение с одноклубниками.

«Жаль, что время нельзя остановить. Когда-нибудь он завершит карьеру, и для болельщиков «Ак Барса» это будет грустный день», — сказал канадец в интервью «РИА Новости».