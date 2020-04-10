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Кормье: когда-нибудь Данис Зарипов завершит карьеру, и для болельщиков «Ак Барса» это будет грустный день

08:41, 10.04.2020 1
Кормье: когда-нибудь Данис Зарипов завершит карьеру, и для болельщиков «Ак Барса» это будет грустный день
Фото: ak-bars.ru

Канадский хоккеист Патрис Кормье рассказал о том, какое значение для «Ак Барса» имеет Данис Зарипов. Он подчеркнул, что 39-летний капитан казанцев является настоящим лидером команды.

Кормье рассказал, что присутствие Зарипова в раздевалке многое значит для всех спортсменов. Капитан поддерживает общение с одноклубниками.

«Жаль, что время нельзя остановить. Когда-нибудь он завершит карьеру, и для болельщиков «Ак Барса» это будет грустный день», — сказал канадец в интервью «РИА Новости».

СпортХоккей Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Ни кто не вечен,ничто не вечно
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