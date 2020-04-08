Полицейские задержали в Челнах спекулянтов, торгующих антисептиками

Фото: Штаб по противодействию коронавирусу РТ

В Челнах сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 33-летнего жителя Елабуги, продававшего на территории оптовой базы 500 литров 75%-й спиртосодержащей антисептической жидкости за 260 тыс. рублей.

Антисептик был упакован в 100 пластиковых емкостей по 5 литров каждая. У мужчины не было никаких соответствующих документов на продукцию, также он не был зарегистрирован в качестве ИП.

Также в автограде два местных жителя на арендованной машине продавали такой же сомнительный продукт. Антисептик они упаковали в 100 пластиковых бутылок объемом по 5 литров каждая.

Все образцы жидкости изъяли и направили в Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

