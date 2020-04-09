Слухи о нефтяной сделке подогрели котировки

Фото: AFP 2017, Ryad Kramdi (inosmi.ru)

Достигнуты ли беспрецедентные договоренности?

В эти минуты в расширенном составе совещаются страны-экспортеры нефти. Источники Reuters среди участников переговоров ОПЕК+ рассказали о том, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают планы по сокращению добычи нефти как минимум на 2 года. Ожидаемое снижение составит от 10 до 20 миллионов баррелей в день. Это означает, что урезать могут до 20% мировых поставок нефти.

До сих пор в истории нефтяных рынков такого еще не было. Самое крупное до сих пор разовое сокращение добычи, согласованное ОПЕК, было почти вдесятеро меньше: на 2,2 млн баррелей в сутки. Это происходило в 2008 году во время финансового кризиса.



На такие беспрецедентные меры страны готовы пойти для того, чтобы поддержать мировые нефтяные рынки в условиях глобального падения спроса на энергоносители.

Сегодня на слухах о том, что страны-экспортеры нефти договорились о сокращении поставок, котировки нефти росли весь день. Фьючерсы на Brent к 19:27 выросли на 4,05%, до 34,19 доллара за баррель, на WTI — на 4,42%, до 26,2 доллара за баррель. Вслед за ними росли и котировки рубля, и стоимость акций российских сырьевых компаний. Доллар к рублю к вечеру четверга упал до отметки 73,67 (почти на 2%).



Сегодня на слухах о том, что страны-экспортеры нефти договорились о сокращении поставок, котировки нефти росли весь день. Фото market-prices.com

Цены на нефть резко выросли в четверг после сообщений о том, что Россия и Саудовская Аравия согласовали сделку о существенном сокращении добычи.



«Идеальный шторм» для нефтяных рынков

Крупнейшим в мире странам-экспортерам нефти приходится сейчас очень тяжело: нужно договариваться и искать компромиссы на фоне практически открытого конфликта на мировом рынке.

На нефтяные цены влияют сейчас сразу два мощных фактора. Пандемия коронавируса вызвала сильное замедление глобальной экономики. Коронавирус остановил самолеты, загнал в гаражи машины, остановил производства по всему миру. Спрос на нефть резко схлопнулся, что уже само по себе является сильным фатором давления на ее цену на мировых сырьевых рынках. Падение мирового спроса на топливо аналитики оценивают в 30 миллионов баррелей в сутки — а это почти треть мировых поставок.

«Нефти в огонь» подлила и Россия, отказавшаяся в марте от снижения добычи на последней встрече ОПЕК и других стран — крупных экспортеров «черного золота». Началась эскалация добычи, Саудовская Аравия тоже начала наращивать добычу и демпинговать. Переизбыток нефти на рынках обвалил цены. В странах-производителях банально начали заканчиваться мощности хранения добытой нефти на фоне глобальной эскалации добычи. День назад аналитики говорили, что свободные емкости в достаточном количестве остались только у США и Китая. Текущее избыточное предложение нефти на рынках эксперты оценивают выше, чем в 20 миллионов баррелей в сутки.

Минимумы в последний месяц обновляли и Brent, и WTI, и российская Urals. Эталонные цены на нефть марки Brent в марте достигали 18-летнего минимума в прошлом месяце и торгуются на уровне около 35 долларов за баррель (почти вдвое дешевле, чем в декабре 2019-го). Российская Urals обновила двадцатилетние минимумы. Все это вызвало новый обвал рубля и сильную турбулентность российской экономической и финансовой системы.



Многие аналитики сомневаются в том, что запоздавшая нефтяная сделка сможет исправить ситуацию. Фото socportal.info

Не опоздала ли нефтяная сделка

Многие аналитики сомневаются в том, что запоздавшая нефтяная сделка сможет исправить ситуацию.

Кроме того, источники Reuters рассказывают о том, что на встрече произошел спор между Москвой и Эр-Риядом о том, с каких уровней нужно отсчитывать снижение добычи. Россия выражала мнение, что точкой отсчета должен быть уровень по итогам I квартала. Саудовская Аравия возразила, что нужно отсчитывать с апреля, когда производство резко выросло. Есть и другие условия, выдвигаемые сторонами: так, Россия утверждает, что готова снижать добычу, только если то же сделают США. Между тем, США пока не заявляли однозначно о решении снизить добычу: по их риторике, добыча у них и так упадет, потому что падает производство. Канада и Бразилия поддержали идею урезать производство нефти.

Аналитические агентства Goldman Sachs и UBS уже заявили, что даже таких крупных сокращений будет недостаточно и прогнозируемые цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель. В аналитической записке Goldman Sachs говорится, что объем падения спроса слишком велик даже для такого беспрецедентного сокращения добычи.

Завтра состоятся переговоры министров энергетики стран G20 в Эр-Рияде. Там в дело могут вступить уже страны — крупнейшие импортеры: они могут объявить о планах крупной закупки нефти, чтобы чуть подогреть спрос. Также аналитики ждут, что свою роль могут сыграть и США, дав распоряжение некоторым частным компаниям ограничить производство. Это предусматривается в рамках редко используемых полномочий властей в некоторых штатах. Так, нефтяной регулятор Техаса (штата, где добывается 5 миллионов баррелей в сутки) будет совещаться на эту тему 14 апреля.



Людмила Губаева