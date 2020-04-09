Вывоз коммунальных отходов в Казани вырос на 30% во время самоизоляции

С начала режима самоизоляции в Казани жители города выкинули 55 тыс. кубометров отходов. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе регоператора «УК «ПЖКХ» (входит в «РТ-Инвест»).

Там отметили изменившуюся структуру отходов, например на контейнерные площадки стали чаще выносить крупногабаритные отходы и строительный мусор.

Кроме того, жители поселков Константиновка, Салмачи, Царицинский бугор, Сухая река стали заниматься уборкой территорий, и в результате мусорные площадки и бункера захламляются крупногабаритными отходами.

Ранее сообщалось, что находящиеся на самоизоляции татарстанцы начали выкидывать пакеты с мусором в окна.