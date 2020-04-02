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Соцсети: в Татарстане на самоизоляции люди выкидывают мусор в окно

15:05, 02.04.2020
Соцсети: в Татарстане на самоизоляции люди выкидывают мусор в окно
Фото: кадр видео из соцсети

Находящиеся на самоизоляции татарстанцы начали выкидывать пакеты с мусором в окна. Подобное видео обсуждают в соцсети.

Сообщается, что случай сняли на камеру в Набережных Челнах. На кадрах видно, как житель третьего этажа многоквартирного дома выкидывает завязанный пакет из окна балкона, стараясь, чтобы пакет приземлился на козырек балкона. Впрочем, до козырька пакет не долетел и приземлился на землю.

«Шел четвертый день самоизоляции. Люди выживали как могли», — подписал ролик автор видео.

В комментариях к видео пользователи негативно отреагировали на подобное явление. Ведь выйти к мусорным бакам ничего не стоит даже на самоизоляции — разрешения на выход из дома в этом случае не нужно.

Общество Татарстан
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