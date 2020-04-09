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ДУМ РТ присоединится к всеобщей молитве мусульман против коронавируса

08:39, 09.04.2020 1
ДУМ РТ присоединится к всеобщей молитве мусульман против коронавируса
Фото: ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин заявил, что Духовное управление мусульман Татарстана присоединится у к одновременной молитве во всех уголках планеты в связи с распространением коронавируса.

С инициативой провести всеобщую молитву выступил муфтият Казахстана. Молитва состоится в предстоящую пятницу, 10 апреля, после полуденного ойлэ-намаза.

«Эта акция проходит под эгидой «Мы — вместе, у нас общая цель для молитвы». Призываю всех религиозных деятелей Татарстана, преподавателей медресе, всех чтецов Куръана и всю мусульманскую умму нашей республики подключиться к всеобщей молитве и рассказать о ней всем своим знакомым единоверцам», — сказал Камиль Самигуллин.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:51
    правильная идея. хотя не многие поймут
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