По всей России произошел сбой в работе почты «Яндекса»

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Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов компании «Яндекс».

По данным сервиса Downdetector, большинство — 80% — пользователей испытывают проблемы с работой почты.

Со сбоем столкнулись жители Казани, Москвы, Ижевска, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Новосибирска и других городов.

В пресс-службе «Яндекса» подтвердили проблемы с почтой и сообщили, что уже решают проблему. Позже в пресс-службе заявили следующее: «У ряда пользователей возникали кратковременные трудности в работе с Почтой. Сейчас все сложности устранены, и сервис работает в штатном режиме».

Напомним, что предыдущий сбой в работе «Яндекса» произошел 7 апреля.