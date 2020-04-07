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Пользователи из Казани и других городов России сообщили о сбое в работе сервисов «Яндекса»

16:23, 07.04.2020
Пользователи из Казани и других городов России сообщили о сбое в работе сервисов «Яндекса»
Фото: скриншот

Пользователи из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и других городов пожаловались на сбой в работе сервисов «Яндекса».

Согласно данным Downdetector, у 67% пользователей, сообщивших о неполадках, не работает почта. 29% испытывают проблемы с сайтом, еще 3% — с сервисом «Яндекс.Деньги».

Больше всего отчетов о проблемах было зафиксировано в 15.52 (мск).

Технологии Татарстан
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