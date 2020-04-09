Экс-тренер «Рубина» Билялетдинов предложил свой вариант продолжения сезона в РПЛ

Фото: Роман Хасаев

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «Реальному времени» предложил свой вариант возобновления сезона-2019/20 в РПЛ. По словам специалиста, командам придется проводить по две игры в неделю.

«Осталось не так уж и много туров — всего восемь. Можно играть по две игры в неделю, тем более что наших команд в еврокубках не осталось. Например, в среду и воскресенье. Посчитайте математически — месяца хватит. Зато останется время и для подготовки [к следующему сезону], и для переформирования команд с учетом выбывших и поступивших игроков. Хотя бы 2—3 недели», — сказал Билялетдинов.

При необходимости тренер предложил задействовать начало следующего чемпионата. По его словам, такой расклад может произойти в случае, если придется играть лишь один матч в неделю.

«А играть один матч в неделю... В таком случае можно залезть на август «в долг», потом сложнее будет разгребать. Мое мнение — лучше играть по две игры в неделю. А остальные лиги подстроятся под РПЛ», — считает Билялетдинов.

Напомним, ранее РФС приостановил проведение всех футбольных соревнований внутри России сроком до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса.

Полностью текст с комментариями бывшего тренера «Рубина» Билялетдинова и комментатора «Матч ТВ» Константина Генича можно почитать в «Реальном времени».