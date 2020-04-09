Партнеры казанских бизнесменов оказались запертыми в воинской части Узбекистана

Как стало известно «Реальному времени», 22 марта пассажиры двух рейсов — из Москвы и Новосибирска — должны были приземлиться в Ташкенте, однако вместо этого оказались на «карантине строгого режима» в узбекистанской воинской части №49093 в городе Шават. Среди них много предпринимателей, в том числе партнеров казанских бизнесменов.

Люди, просидевшие больше двух недель в заточении и в большой скученности в тесных комнатах по 20 человек, бьют тревогу и просят о помощи: по их словам, среди них уже выявили четверых заболевших коронавирусом, из-за неприемлемых условий содержания и заразиться теперь рискуют все 470 человек.



— 28 марта в девять часов вечера внезапно на семи автобусах в спешке стали вывозить людей из третьего корпуса, которые сдали анализ 25 марта. Со слов медперсонала, их увезли в инфекционную больницу Хивы ввиду того, что анализы выявили коронавирус у двух человек. 29 марта у нескольких людей была выявлена высокая температура. Несмотря на то, что теперь имеется полностью пустой корпус №3, никого из больных с высокой температурой не изолировали, — сообщают заблокированные в Шавате люди.



Редакция «Реального времени» обратилась с запросом в МИД Узбекистана, а также в пресс-службу президента республики Узбекистан. Наше издание попросило прокомментировать ситуацию и уточнить, будут ли приниматься какие-либо меры в связи с поступившим обращением. На момент публикации материала ответ от официальных ведомств получен не был, однако редакция готова опубликовать его сразу после поступления.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

