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В Минздраве РФ связали рост числа зараженных COVID-19 с выездом на шашлыки во время выходных

23:52, 08.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Минздраве РФ связали рост числа зараженных COVID-19 с выездом на шашлыки во время выходных
Фото: realnoevremya.ru

Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Елена Малинникова рассказала, что стало причиной роста количества зараженных коронавирусом в России.

По ее словам, увеличение заболевших связано с тем, что россияне не сразу стали соблюдать режим самоизоляции и во время выходных некоторые отправились на шашлыки.

«Последний рост инфекции за вчера <…> просчитывается. Как раз через пять-семь-восемь дней <…> после вот этих шашлыков», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

Отметим, что вторые сутки подряд в России фиксируют более 1 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

ОбществоМедицина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:01
    Совершено правильно. Всё дело в шашлыках. Ведь люди продолжают работать и общаются друг с другом на производстве. Исключением является то что на производсиве нет шашлыков. Значит шашлыки и являются распространителями коронавируса. Вы согласны со мной многоуважаемая госпожа Малинникова. Или режим самоизоляции с обследованием надо было проводить не с 18 марта а гораздо раньше. Сразу после закрытия Китая. А чем вы занимались в это время.
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