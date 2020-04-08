В Минздраве РФ связали рост числа зараженных COVID-19 с выездом на шашлыки во время выходных

Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Елена Малинникова рассказала, что стало причиной роста количества зараженных коронавирусом в России.

По ее словам, увеличение заболевших связано с тем, что россияне не сразу стали соблюдать режим самоизоляции и во время выходных некоторые отправились на шашлыки.

«Последний рост инфекции за вчера <…> просчитывается. Как раз через пять-семь-восемь дней <…> после вот этих шашлыков», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

Отметим, что вторые сутки подряд в России фиксируют более 1 тыс. случаев коронавирусной инфекции.