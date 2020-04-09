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Продажи Sollers в марте упали на 8,6%

01:23, 09.04.2020
Продажи Sollers в марте упали на 8,6%
Фото: realnoevremya.ru

Российский автопроизводитель Sollers снижает продажи в РФ второй месяц подряд.

В марте они упали на 8,6%, до 3,883 тыс. автомобилей. В частности, продажи легких грузовиков Ford Transit упали на 1,5%, до 1,141 тыс., а реализация УАЗов сократилась на 11%, пишет «Интерфакс».

Напомним, что ПАО «Соллерс» с 28 марта по 5 апреля приостанавливал сборку и отгрузку автомобилей. Сотрудников предприятия, кроме дежурного персонала, отправили на выходные с сохранением заработной платы.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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