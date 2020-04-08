В Заинске иномарка вылетела с дороги в канал с водой, водитель скончался

Фото: МЧС РТ

В Заинске автомобиль Skoda Octavia вылетел с дороги в канал с водой. В результате водитель скончался.

Инцидент произошел сегодня, примерно в 12.00, у южных ворот ГРЭС города. Иномарка съехала в канал с водой и упала на крышу. Водитель погиб, пассажир получил различные травмы.

До прибытия спасателей очевидцы перевернули автомобиль набок и зафиксировали его, используя в качестве подпорок трубу и бревно. Однако, извлечь людей, зажатых крышей, они не смогли.

Прибывшие пожарные с помощью аварийно-спасательного инструмента срезали стойки и отогнули крышу автомобиля, чтобы деблокировать зажатых людей. Личности пострадавшего и погибшего устанавливаются. Причину ДТП установят сотрудники полиции, сообщает пресс-служба МЧС РТ.