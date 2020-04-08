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В Казани приставы закрыли «Кебаб Сити» на Пушкина

14:20, 08.04.2020
В Казани приставы закрыли «Кебаб Сити» на Пушкина
Фото: google.com/maps / скриншот

Судебные приставы опечатали в центре Казани кафе «Кебаб Сити». Суд постановил закрыть заведение на 60 суток из-за нарушения условий самоизоляции.

«Согласно материалам дела, заведение оказывало услуги по организации питания населению», — сообщает пресс-служба республиканского управления Федеральной службы судебных приставов.

Правительство Татарстана ограничило работу заведений общепита для борьбы с распространением коронавируса. Кафе и ресторанам разрешили работать только на вынос.

Выехав по адресу расположения заведения, судебные приставы опломбировали и опечатали входные двери помещений. В случае незаконного возобновления деятельности руководству заведения грозит административная и уголовная ответственность.

Бизнес Татарстан
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