В Казани приставы закрыли «Кебаб Сити» на Пушкина
Судебные приставы опечатали в центре Казани кафе «Кебаб Сити». Суд постановил закрыть заведение на 60 суток из-за нарушения условий самоизоляции.
«Согласно материалам дела, заведение оказывало услуги по организации питания населению», — сообщает пресс-служба республиканского управления Федеральной службы судебных приставов.
Правительство Татарстана ограничило работу заведений общепита для борьбы с распространением коронавируса. Кафе и ресторанам разрешили работать только на вынос.
Выехав по адресу расположения заведения, судебные приставы опломбировали и опечатали входные двери помещений. В случае незаконного возобновления деятельности руководству заведения грозит административная и уголовная ответственность.Бизнес Татарстан
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