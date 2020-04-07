Российский оператор связи открыл бесплатный доступ к онлайн-курсам для подготовке к ЕГЭ

Фото: Реальное время

ПАО «МегаФон» запустил специализированные онлайн-курсы по подготовке к единым госэкзаменам на собственной образовательной платформе. До конца апреля открыт бесплатный доступ к платформе, этого времени достаточно, чтобы пройти выбранный курс.

Сейчас на платформе «МегаФон Образование» выложены уроки по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и обществознанию. Курсы состоят из видеолекций и заданий с автоматической проверкой. Преподаватели рассказывают об алгоритмах решения заданий, а также обращают внимание на правильное оформление ответов и заполнение бланков, из-за чего ученики часто теряют баллы.

В компании также анонсировали появление в ближайшее время на платформе занятий в виде вебинаров с преподавателями. Как заявляют в «МегаФоне», в 2019 году каждый третий ученик компании-разработчика курсов получил на ЕГЭ более 80 баллов.