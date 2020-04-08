В Татарстане прокуратура добивается лишения водительских прав трех наркоманов

В Татарстане прокуратура обратилась в суд с требованием отобрать водительские права у троих жителей Пестречинского района, страдающих наркоманией.

Как сообщает пресс-служба ведомства, трое местных жителей состоят на учете у врача-нарколога с диагнозом «синдром зависимости, вызванный употреблением нескольких наркотических средств». При этом все они имеют водительские права.

Ведомство обратилось в суд с требованием лишить наркоманов правами на управление автомобиля, так как это может привести в ДТП и создает угрозу для других участников движения. Исковые заявления находятся на стадии судебного рассмотрения.