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В Татарстане прокуратура добивается лишения водительских прав трех наркоманов

11:24, 08.04.2020
В Татарстане прокуратура добивается лишения водительских прав трех наркоманов
Фото: nevainfo.ru

В Татарстане прокуратура обратилась в суд с требованием отобрать водительские права у троих жителей Пестречинского района, страдающих наркоманией.

Как сообщает пресс-служба ведомства, трое местных жителей состоят на учете у врача-нарколога с диагнозом «синдром зависимости, вызванный употреблением нескольких наркотических средств». При этом все они имеют водительские права.

Ведомство обратилось в суд с требованием лишить наркоманов правами на управление автомобиля, так как это может привести в ДТП и создает угрозу для других участников движения. Исковые заявления находятся на стадии судебного рассмотрения.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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