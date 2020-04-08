Новости общества

09:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Представитель турецкой онкоклиники рассказал о последствиях закрытия границ для раковых больных

07:54, 08.04.2020 1
Представитель турецкой онкоклиники рассказал о последствиях закрытия границ для раковых больных
Фото: предоставлено Антоном Казариным

Пандемия коронавирусной инфекции с последовавшим закрытием границ создала непреодолимые препятствия для онкологических больных, которым требуется жизненно необходимое лечение за рубежом. Запланированные операции в иностранных клиниках для них были вопросом жизни и смерти, а с введением ограничений — многие утратили шансы излечиться. О проблеме, с которой столкнулись российские и татарстанские пациенты турецкой онкобольницы, в авторской колонке для «Реального времени» рассказал руководитель представительства стамбульского медицинского центра Anadolu Антон Казарин.

— В условиях эпидемии коронавируса клиника работает, как и все медицинские центры в Турции. Но для международных пациентов мы уже довольно давно ввели тесты на коронавирус, которые проходят сам пациент и его сопровождающие. Когда ситуация стала ухудшаться, мы также ввели и обязательный 14-дневный карантин, который должен проходить в отеле. Кроме того, нам пришлось ограничить количество сопровождающих — теперь он может быть только один на пациента. Ну и, если у пациента нет своих средств защиты, то мы ему выдаем маску.

К сожалению, для российских пациентов, которые не успели прибыть к нам на лечение до полного закрытия границ, никакого планового лечения сейчас мы провести не можем.

Единственный вариант больному добраться до Турции — санавиация, но это — единичные случаи, поскольку стоимость организации такого перелета, даже в минимальном варианте, если не нужен никакой специальный медицинский персонал на борту, составляет 25—35 тысяч евро. Разумеется, это позволить себе могут единицы, ну или какие-то крупные предприятия.

Подробнее в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:02
    Ага. На безнадежных больных собирают переводами и смс деньги, везут за границу, где им за деньги снова делают все анализы, ну и затем собирают деньги на перевозку тел обратно, на родину. Онкология не излечивается. Все платное лечение состоит в том, что палата не общая, условия бытовые лучше. Что тут два три года протянет, что за границу увезут, тот же срок. Бесполезная трата время. А то как больные мучаются от болей, еще вопрос, надо ли продлевать эти мучения или смирится и принять ситуацию. На лечение таких безнадежных больных денег принципиально не отправляю. Никто из них не продает ни квартиры ни авто, а кто то соберет бабло и едет отдыхать. Че уж. Лохи собрали денег на отдых.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров