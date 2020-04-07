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В Казани вернули гуляющего по улицам лебедя на озеро Кабан — видео

21:14, 07.04.2020
В Казани вернули гуляющего по улицам лебедя на озеро Кабан — видео
Фото: скриншот

В Казани неравнодушные прохожие вернули на озеро Кабан заплутавшегося лебедя, видео поделились пользователи в соцсетях.

На кадрах видно, как птица идет по дорожке, а после молодой человек берет ее на руки и относит в водоем. При этом лебедь не сопротивляется.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на территории природных заказников «Свияжский» и «Кичке-Тан» замечены лебеди, прилетевшие с зимовки.

Общество Татарстан
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