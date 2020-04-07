В Татарстане мужчина избивал и насиловал знакомую, приютившую его

Следователи Верхнеуслонского межрайонного следственного отдела завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины. Он обвиняется в истязании, изнасиловании, соединенном с угрозой убийством потерпевшей.

По версии следствия, обвиняемый в прошлом году, выйдя из тюрьмы, стал искать место проживания в Верхнеуслонском районе.

Его знакомая, 56-летняя женщина, предложила ему пожить у нее с условием, что он будет платить за жилье, а также помогать ей и ее матери по хозяйству.

Однако вместо обещанной помощи мужчина начал злоупотреблять спиртным, избивать и насиловать женщину. А в один из дней злоумышленник опрокинул на нее кастрюлю с кипятком.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд выбрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.



Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следкома РТ.