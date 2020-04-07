АКРА подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне «ААА»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Республики Татарстан на уровне «ААА (RU)» со стабильным прогнозом.

В пресс-релизе АКРА говорится, что рейтинг РТ обусловлен высокими показателями развития региональной экономики, высоким уровнем ликвидности бюджета и низкой долговой нагрузкой с минимальным риском рефинансирования.

На 1 января 2020 года совокупный долг республики составил 93,7 млрд рублей. Исходя из параметров закона о бюджете, по итогам 2020 года данный показатель снизится до 33%.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.

Напомним, в октябре прошлого года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Татарстана до уровня «ААA (RU)» со стабильным прогнозом.