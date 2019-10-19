АКРА повысило рейтинг Татарстана до «ААA(RU)» со стабильным прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Татарстана до уровня «ААA(RU)», со стабильным прогнозом.

При этом еще в апреле 2019 года АКРА подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне «АА+(RU)» и изменило его прогноз на «позитивный».

«Повышение кредитного рейтинга республики обусловлено изменением оценки собственной ликвидности и изменением оценки необходимости предоставления адресной финансовой поддержки компаниям госсектора», — говорится в пресс-релизе.

Рейтинг обусловлен минимальным риском рефинансирования долга, высокими показателями развития экономики Татарстана по сравнению со среднестрановым уровнем, а также высокой степенью самостоятельности и гибкости бюджета.

Государственный долг Татарстана на 1 октября составляет 94,4 млрд рублей, на 90% состоит из бюджетных кредитов, на 10% — из гарантий, предоставленных в 2005 году ПАО «КАМАЗ» по обязательствам перед федеральным бюджетом, говорится в сообщении агентства.

