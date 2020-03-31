Летчик рассказал о первом полете Ту-160М в небе над Казанью

Заслуженный летчик-испытатель России Анри Наскидянц, который выполнил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М, рассказал о первом полете самолета.

По его словам, Ту-160М очень легок в управлении.

«Я остался доволен полетом на Ту-160М. Эту машину можно пилотировать двумя пальцами, грубо говоря. «Мягкий» самолет, очень приятный. Сама машина имеет ручку управления, и по управляемости она ближе самолету более легкому, хотя является самым тяжелым стратегическим ракетоносцем», — рассказал испытатель.

Напомним, 2 февраля ракетоносец Ту-160М впервые поднялся в воздух. Испытания прошли на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев». По информации конструкторского бюро, он проходил на высоте 1 500 метров и длился 34 минуты. Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Казанского авиационного завода Анри Наскидянца.

