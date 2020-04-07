Avito: в Казани обустроить домашний офис можно за 39,5 тысячи рублей

Аналитики сервиса Avito подсчитали объем затрат на хоум-офис в разных городах России. В Казани за набор для работы из дома придется выложить от 26,7 до 39,5 тысячи рублей.

В первом случае речь идет о средней цене на минимальный набор, состоящий из ноутбука и планшета (отдельный гаджет даст удобство при проведении видеоконференций или бесед с коллегами).

На полноценный домашний кабинет уйдет в среднем 39,5 тысячи рублей. В этом случае работник покупает планшет, стационарный компьютер, компьютерный столик, кресло и настольную лампу.

Отмечается, что по сравнению с мартом 2019-го минимальный и максимальный наборы выросли в цене на 11%. Наибольший скачок цен на стационарные наборы наблюдался Челябинске — 22%. А вот мобильные наборы сильнее всего подорожали в нижнем Новгороде — 25%.