В Нижнекамском районе спасатели разыскивают пропавшего рыбака

Фото: МЧС по РТ

В Нижнекамском районе спасатели разыскивают пропавшего рыбака.

Два жителя Камских Полян отправились на рыбалку 4 апреля. С собой у них была деревянная лодка черного цвета. После 17 часов они перестали выходить на связь. Ориентировочное месторасположение — озеро Вязовое.

5 апреля начались поиски пропавших. Спасатели обследовали береговые зоны, акваторию реки, впадающую в оз. Вязовое. Также было обследовано дно акватории реки методом траления. Тогда же была обнаружена деревянная лодка пропавших с оставленными ими вещами.

На второй день поисков водолазы обнаружили на глубине 2,5 м в 3 метрах от берега тело мужчины 1955 г. р. Поиски второго пропавшего продолжаются.

Как отметил главный госинспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов, выход маломерных судов на судоходные водоемы разрешается с момента открытия навигации до ее закрытия, а на несудоходных — после спада паводковых вод до начала ледостава. Ориентировочно навигация откроется 22 апреля.