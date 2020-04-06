Стало известно, надо ли татарстанцам оформлять пропуск на ребенка
Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин ответил на популярные вопросы о цифровых пропусках. Среди них ответ на вопрос, нужно ли оформлять пропуск на ребенка.
Выяснилось, что пропуск нужен только на взрослого, в сопровождении которого находится ребенок.
«Код нужен только на взрослого, который несет ответственность за несовершеннолетнего», — гласит ответ.Общество Татарстан
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