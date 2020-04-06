Стало известно, надо ли татарстанцам оформлять пропуск на ребенка

Фото: «Реальное время»

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин ответил на популярные вопросы о цифровых пропусках. Среди них ответ на вопрос, нужно ли оформлять пропуск на ребенка.

Выяснилось, что пропуск нужен только на взрослого, в сопровождении которого находится ребенок.



«Код нужен только на взрослого, который несет ответственность за несовершеннолетнего», — гласит ответ.