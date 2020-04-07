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Предпринимательница из Нижнекамска подарила врачам детской больницы цветы

06:15, 07.04.2020 1
Предпринимательница из Нижнекамска подарила врачам детской больницы цветы
Фото: ntr-24.ru

Владелица цветочного магазина в Нижнекамске передала более 70 букетов цветов врачам детской городской больницы с перинатальным центром. Благотворительница сделала красивый жест, чтобы поднять настроение докторам.

Предпринимательница поблагодарила их за труд и призвала всех делать добрые дела.

«Они делают большое дело для нас. Призываем всех нижнекамцев делать добро безвозмездно. Благодарность — самое лучшее, что мы можем сделать для них», — передает слова благотворительницы телеканал НТР 24.

Ранее букеты цветов были переданы медикам инфекционной больницы в Казани.

Общество Татарстан
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  • Анонимно 07 апр
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