Предпринимательница из Нижнекамска подарила врачам детской больницы цветы

Владелица цветочного магазина в Нижнекамске передала более 70 букетов цветов врачам детской городской больницы с перинатальным центром. Благотворительница сделала красивый жест, чтобы поднять настроение докторам.

Предпринимательница поблагодарила их за труд и призвала всех делать добрые дела.

«Они делают большое дело для нас. Призываем всех нижнекамцев делать добро безвозмездно. Благодарность — самое лучшее, что мы можем сделать для них», — передает слова благотворительницы телеканал НТР 24.

Ранее букеты цветов были переданы медикам инфекционной больницы в Казани.