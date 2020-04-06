Макс Корж выложил видео о том, как концерт в Казани вызвал «землетрясение»

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На youtube-канале рэпера Макса Коржа появилось видео с концерта в Казани, который вызвал «землетрясение». Он прошел 14 апреля 2019 года.

В ролике говорится, что концерт собрал большое католичество фанатов из других городов, в том числе из Пензы, Уфы, Перми, Владивостока.

«Я знаю, что пол танцопола здесь приезжих, заполонили сегодня весь город. Сегодня самый массовый выезд, около 30 автобусов, ребят», — сказал со сцены рэпер.

Также в видео собраны новостные сюжеты о «землетрясении».

Напомним, что 14 апреля 2019 года из-за концерта в «Татнефть Арене» жители близлежащих домов эвакуировались из-за «землетрясения». С их слов , толчки были с периодичностью в 15 минут, тряслись люстры и ощущалась небольшая вибрация.