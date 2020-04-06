Мишустин запретил губернаторам закрывать границы регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские регионы не могут закрывать свои границы, поскольку это полномочия федеральных властей.

Мишустин отметил, что на прошлой неделе были выявлены случаи, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию.

«Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны — за выходные ситуация исправилась. Однако еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными», — цитирует премьера «Интерфакс».

На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о заявил о прекращении наземного и воздушного сообщения региона с остальной частью страны. Власти Удмуртии установили КПП на въездах в Татарстан и Башкирию. В РТ и РБ также произошел скандал с перекрытием границ, который оказался вызван закрытием на ремонт аварийного моста.