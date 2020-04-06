Капремонтом челнинского театра кукол займется «Евростиль»

Победителем тендера на капитальный ремонт Набережночелнинского государственного театра кукол стало ООО «Евростиль». Компания готова выполнить работы за 20,97 млн рублей.

Победитель торгов был определен в понедельник, 6 апреля, сообщается на сайте госзакупок. Вторым участником аукциона стало ООО «Строительно-торговая компания «Астория».

Из технической документации следует, что в театре необходимо заменить окна и двери, провести ремонт канализации, водоснабжения, отопления. Потребуются и другие работы.

Напомним, что челнинский «Евростиль» занимается и другими крупными объектами. Например, строительство инфраструктуры для заводов китайской группы Haier или школы в Нижнекамске. Увеличение площади Набережных Челнов в прошлом году также связано с построенным компанией жилым комплексом.