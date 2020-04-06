СМИ: треть строек жилья может остановиться из-за затяжных нерабочих дней

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В России около 30% строек жилья остановятся на фоне продления нерабочих дней. Это связано с перебоями в поставках стройматериалов и снижением объема продаж.

Как передают «Известия», 70% застройщиков строят жилье на деньги дольщиков. Когда продажи квартир останавливаются, деньги заканчиваются. Застройщики не могут оплатить стройматериалы, а заводам не на что их производить. В результате стройка останавливается. И первые в зоне риска — малые и средние региональные девелоперы.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти регионов должны определить, строительство каких жилых домов нельзя приостанавливать, несмотря на пандемию коронавируса.

