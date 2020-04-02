Хуснуллин поручил регионам определить, какие стройки не приостанавливать, несмотря на пандемию

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти регионов должны определить, строительство каких жилых домов нельзя приостанавливать, несмотря на пандемию коронавируса.

«Вопрос того, нужно ли останавливать стройки, должен решаться непосредственно в регионах. Министерство строительства Российской Федерации совместно с Министерством труда сейчас готовит разъяснительную документацию, однако каждый из вас должен решить, на каких строительных объектах в регионе работу останавливать нельзя», — приводит слова вице-премьера ТАСС.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов призвал строго следить за соблюдением сроков строительства как соцобъектов, так и жилья. Он призвал чиновников убедиться в устойчивости застройщиков.

