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В Дербышках отремонтируют здание Пенсионного фонда за 2,5 млн рублей

16:58, 05.04.2020
В Дербышках отремонтируют здание Пенсионного фонда за 2,5 млн рублей
Фото: wikimedia.org

В Советском районе Казани отремонтируют здание УПФР. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Речь идет о здании на улице Правды, расположенном в Дербышках.

Согласно техзаданию, подрядчику следует окрасить стены, поменять обои, двери, заменить перегородки клиентской службы, установить снегозадержатели на кровлю и другое.

Ремонтные работы обойдутся в 2,5 млн рублей, финансируется закупка из бюджета Пенсионного фонда России.

Заявку на участие следует подать до 10 апреля, аукцион пройдет в тот же день.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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