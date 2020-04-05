В Дербышках отремонтируют здание Пенсионного фонда за 2,5 млн рублей

В Советском районе Казани отремонтируют здание УПФР. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Речь идет о здании на улице Правды, расположенном в Дербышках.

Согласно техзаданию, подрядчику следует окрасить стены, поменять обои, двери, заменить перегородки клиентской службы, установить снегозадержатели на кровлю и другое.

Ремонтные работы обойдутся в 2,5 млн рублей, финансируется закупка из бюджета Пенсионного фонда России.

Заявку на участие следует подать до 10 апреля, аукцион пройдет в тот же день.