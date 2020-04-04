Следком возбудил уголовное дело после взрыва газа в пятиэтажке в Орехово-Зуево

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в доме в Орехово-Зуево.

«Следователями следственного отдела по г.о. Орехово-Зуево ГСУСК России по Московской области по результатам проведения проверки по факту хлопка газа в квартире жилого дома и обрушения стен возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили «РИА Новости» в следственных органах.

На месте обрушения работают специалисты и криминалисты областного главка Следкома. После разбора завалов они осмотрят место происшествия.

Кроме того, сейчас проводятся выемки в управляющей компании, обслуживающей данный дом.

Напомним, сегодня днем в жилом доме в Орехово-Зуево произошел взрыв газа. В результате случившегося погибли двое, еще восемь человек пострадали.