На восьми станциях метро в Казани заменят панели навигации за 1,5 млн рублей
В казанском метрополитене установят 117 навигационных панелей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Односторонние и двусторонние панели появятся на станциях «Авиастроительная», «Северный вокзал», «Яшьлек», «Козья слобода», «Кремлевская», «Аметьево», «Горки» и «Проспект Победы».
Их стоимость составит почти 1,5 мн рублей, финансируется закупка МУП «Метроэлектротрансом» Казани.
Заявки на участие в электронном аукционе будут приниматься до 8 апреля, сам аукцион состоится 10 апреля.ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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