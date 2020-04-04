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На восьми станциях метро в Казани заменят панели навигации за 1,5 млн рублей

18:58, 04.04.2020
На восьми станциях метро в Казани заменят панели навигации за 1,5 млн рублей
Фото: realnoeremya.ru

В казанском метрополитене установят 117 навигационных панелей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Односторонние и двусторонние панели появятся на станциях «Авиастроительная», «Северный вокзал», «Яшьлек», «Козья слобода», «Кремлевская», «Аметьево», «Горки» и «Проспект Победы».

Их стоимость составит почти 1,5 мн рублей, финансируется закупка МУП «Метроэлектротрансом» Казани.

Заявки на участие в электронном аукционе будут приниматься до 8 апреля, сам аукцион состоится 10 апреля.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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