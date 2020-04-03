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«Ак Барс» намерен продлить контракт с Азеведо и подписать Свечникова из НХЛ

11:36, 03.04.2020
«Ак Барс» намерен продлить контракт с Азеведо и подписать Свечникова из НХЛ
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Джастином Азеведо, сообщил генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов на пресс-конференции с журналистами.

Стороны близки к достижению соглашения, переговоры находятся в завершающей стадии.

Также Якубов сообщил об интересе «Ак Барса» к нападающему Евгению Свечникову из команды НХЛ «Детройт Ред Уингз». Казанцы уже отправили предложение о контракте агенту хоккеиста, но сам игрок намерен остаться в своем нынешнем клубе.

СпортХоккей Татарстан
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