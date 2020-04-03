«Ак Барс» намерен продлить контракт с Азеведо и подписать Свечникова из НХЛ

«Ак Барс» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Джастином Азеведо, сообщил генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов на пресс-конференции с журналистами.

Стороны близки к достижению соглашения, переговоры находятся в завершающей стадии.

Также Якубов сообщил об интересе «Ак Барса» к нападающему Евгению Свечникову из команды НХЛ «Детройт Ред Уингз». Казанцы уже отправили предложение о контракте агенту хоккеиста, но сам игрок намерен остаться в своем нынешнем клубе.