«Ак Барс» Банк запустил сбор средств на сбор и доставку продуктов пожилым через QR-код

В рамках акции «Мы вместе», инициированной татарстанскими предпринимателями, «Ак Барс» Банк через благотворительный фонд «Ак Барс Созидание» запустил сбор средств на доставку продуктов пожилым жителям Татарстана.

Для этого в банке разработали специальный QR-код для быстрого перевода денег на счет благотворительного фонда.

Сам банк также направил средства на сбор и доставку продуктов пожилым жителям Татарстана.

«Сегодня крайне важно оказывать всестороннюю поддержку самой уязвимой категории граждан — нашим бабушкам и дедушкам. Многие пожилые люди проживают одни и вынуждены ходить за продуктами, рискуя своим здоровьем. Искренне радует, что даже в таких непростых условиях предприниматели Татарстана находят силы, чтобы помогать другим», — заявил предправления банка Зуфар Гараев.