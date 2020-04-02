Предпринимателям Татарстана выделили около 1 млрд рублей в качестве поддержки

По итогам I квартала 2020 года при поддержке Гарантийного фонда Татарстана предприниматели республики смогли привлечь 988,8 млн рублей под поручительства.

Сам фонд выдал 65 поручительств на сумму 261,2 млн рублей. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Деньги малый и средний бизнес привлекал для пополнения оборотных средств, закупки высокотехнологичного оборудования и проведения весенне-полевых работ, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о сокращении количества проверок бизнеса.