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Предпринимателям Татарстана выделили около 1 млрд рублей в качестве поддержки

21:53, 02.04.2020 2
Предпринимателям Татарстана выделили около 1 млрд рублей в качестве поддержки
Фото: realnoevremya.ru

По итогам I квартала 2020 года при поддержке Гарантийного фонда Татарстана предприниматели республики смогли привлечь 988,8 млн рублей под поручительства.

Сам фонд выдал 65 поручительств на сумму 261,2 млн рублей. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Деньги малый и средний бизнес привлекал для пополнения оборотных средств, закупки высокотехнологичного оборудования и проведения весенне-полевых работ, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о сокращении количества проверок бизнеса.

Экономика Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    Вы еще вспомните, что у вас было на новогоднем столе в 1917 году..
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  • Тахир Давлетшин 07:10
    Это такие мизерные суммы, что лучше было бы промолчать
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