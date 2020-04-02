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Песошин сменил первого замглавы Минцифры Татарстана

20:07, 02.04.2020
Песошин сменил первого замглавы Минцифры Татарстана
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об освобождении Булата Исмагилова от должности первого заместителя министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана. Он покинул пост 31 марта.

Другим документом Песошин назначил на должность Исмагилова Илью Начвина. Он начал работать с 1 апреля.

Напомним, в ноябре прошлого года Песошин назначил Радика Гисмятова замглавы ведомства.

ОбществоВласть Татарстан
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