Песошин сменил первого замглавы Минцифры Татарстана
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об освобождении Булата Исмагилова от должности первого заместителя министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана. Он покинул пост 31 марта.
Другим документом Песошин назначил на должность Исмагилова Илью Начвина. Он начал работать с 1 апреля.
Напомним, в ноябре прошлого года Песошин назначил Радика Гисмятова замглавы ведомства.ОбществоВласть Татарстан
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