В Татарстане спасатели и военные взорвали лед — появилось видео

Спасатели РТ провели в Мамадышском районе взрывные работы по ликвидации затора льда на изгибе реки Вятки возле устья реки Арпач.

Из-за затора льда высотой в четыре метра и шириной от 400 до 600 метров вода вышла на пойму вблизи сел Гришкино, Малмыжка, Яковка Мамадышского района и пробила путь на реку Вятку. Для того чтобы не допустить подтопления, было решено произвести взрывные работы.

Подготовку зарядов взрывчатки проводили военнослужащие Казанского высшего танкового командного училища Минобороны, а спасатели Казанского поисково-спасательного отряда — филиала ПРПСО МЧС России и Поисково-спасательной службы РТ обеспечивали их безопасность, а также при помощи мотобуров пробуривали шурфы в толще льда для закладки тротила, передает пресс-служба МЧС по РТ.

За четыре часа проведены 15 серий подрывов, израсходованы 200 килограмм тротила, ледовый затор разрушен. Угроза подтопления населенных пунктов снята.

— Дальнейшая ситуация по уровню воды будет зависеть от уровня воды в Волге и Каме, потому что все эти реки и Вятка входят в один Волжско-Камский каскад водохранилищ. Данные уровни регулируются Росводресурсами, с ними производится работа по графику, все уровни воды, графики сброса в настоящий момент соблюдаются, но необходимо их увеличивать, дабы снизить уровень воды на Вятке, — рассказал первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ полковник внутренней службы Ирек Кадамов.

Ранее «Реальное время» сообщало о подготовке к взрывным работам.