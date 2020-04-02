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В Татарстане планируют взорвать лед во избежание подтопления Мамадыша — видео

14:20, 02.04.2020 1
В Татарстане планируют взорвать лед во избежание подтопления Мамадыша — видео
Фото: МЧС по РТ

В Татарстане планируют взорвать затор льда на реке Вятка. Подобные действия нужны, чтобы не допустить подтопления, передает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что на реке Вятке образовался затор льда. Это может привести к подтоплению Мамадыша и сел Яковка и Малмыжка. По результатам обследования участка реки выяснилось, что высота затора льда составляет около четырех метров, ширина — от 400 до 600 метров. Вблизи сел Гришкино, Малмыжка и Яковка река вышла из берегов.

За паводком следят с вертолета МЧС. Запланировано проведение взрывных работ. Подготовку зарядов проводят военнослужащие Минобороны, а спасатели Казанского поисково-спасательного отряда — филиала ПРПСО МЧС России и Поисково-спасательной службы РТ обеспечивают их безопасность, а также пробуривают шурфы в толще льда для закладки тротила.

Ранее сообщалось, что четыре населенных пункта в Нижнекамском районе могут попасть в зону подтопления.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:24
    Уж не сказки ли сочиняют эти спасатели? Чтобы затопило Заошму в городе? Гришкино, бывало, иногда страдала. Но где Гришкино, где Мамадыш..Не рыбу ли они там в глухих местах просто глушат? Сдаются ли так же те рыбные места в аренду ижевскому воензаводу? Там нужен надзор, контроль.
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