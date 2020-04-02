В Татарстане планируют взорвать лед во избежание подтопления Мамадыша — видео

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане планируют взорвать затор льда на реке Вятка. Подобные действия нужны, чтобы не допустить подтопления, передает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что на реке Вятке образовался затор льда. Это может привести к подтоплению Мамадыша и сел Яковка и Малмыжка. По результатам обследования участка реки выяснилось, что высота затора льда составляет около четырех метров, ширина — от 400 до 600 метров. Вблизи сел Гришкино, Малмыжка и Яковка река вышла из берегов.

За паводком следят с вертолета МЧС. Запланировано проведение взрывных работ. Подготовку зарядов проводят военнослужащие Минобороны, а спасатели Казанского поисково-спасательного отряда — филиала ПРПСО МЧС России и Поисково-спасательной службы РТ обеспечивают их безопасность, а также пробуривают шурфы в толще льда для закладки тротила.

Ранее сообщалось, что четыре населенных пункта в Нижнекамском районе могут попасть в зону подтопления.

