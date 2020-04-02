В Татарстане задержали директора предприятия за распространение контрафактного антисептика

Фото: кадр оперативного видео

Полицейские Татарстана задержали еще одного человека за распространение контрафактного антисептического средства. При обыске у него изъяли около 8,5 тыс. литров спиртосодержащей продукции.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД РТ выявили место хранения и производства кожного антисептика, который не отвечает требованиям безопасности потребителей. Продавцом оказался 34-летний директор общества с ограниченной ответственностью. Мужчина организовал закупку необходимого производственного оборудования, а также этилового спирта и компонентов для производства кожного антисептика.

Как видно на кадрах оперативного видео, антисептик фасовали в тары различного объема. На складе было обнаружено 1633 канистры объемом по 5 литров и 250 канистр объемом по 1 литру готовой продукции антисептического средства, а также образцы пластиковой тары, этикеток и производственные остатки этилового спирта, передает МВД РТ.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее в Казани на Оренбургском тракте возле дороги начали продавать пятилитровые бутылки с антисептиком. Видео поделились пользователи соцсетей.

