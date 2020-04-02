«Крылья Советов» распустили команду до 31 мая без сокращения зарплат
Руководство «Крыльев Советов» приняло решение распустить команду до 31 мая в целях безопасности из-за пандемии коронавируса.
При этом клуб не стал сокращать расходы на выплату заработной платы футболистам.
«Слышал, что уже несколько клубов договорились с игроками о сокращении зарплат. Мы пока не обсуждали этот вопрос, но обязательно постараемся договориться по уменьшению контрактов на весь срок карантина. Команду мы пока распустили до 31 мая», — заявил генеральный директор клуба Виталий Шашков.
Ранее сообщалось о возможной ликвидации «Крыльев Советов» из-за долгов. Проверка Счетной палаты Самарской области показала, что бюджет команды на 80% зависит от региональных средств, и расходы на содержание клуба постоянно растут.
Накануне РФС приостановил проведение всех футбольных соревнований в России из-за угрозы распространения коронавируса.
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