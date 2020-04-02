Умерших от коронавируса людей будут хоронить в закрытых гробах

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Умерших от коронавируса москвичей будут хоронить в закрытых гробах. Такое решение принято в соответствии с рекомендациями Минздрава по недопущению распространения вируса.

Как сообщает Lenta.ru, также стоит отказаться от массовых церемоний прощания, а на похоронах использовать защитные маски и одноразовые перчатки. При оформлении заказа на оказание ритуальных услуг необходимо будет предъявить свидетельство о смерти, чтобы сотрудники были в курсе диагноза покойного.

Ранее брат умершего татарского бизнесмена рассказал, что тело привезут в капсуле.

