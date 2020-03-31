Брат умершего от коронавируса татарского бизнесмена рассказал, что тело привезут в капсуле

Фото: Реальное время

Брат умершего от коронавируса татарского предпринимателя Раиля Зарипова рассказал, что тело привезут в родное село в Самарской области в капсуле.

По словам брата покойного Айдара Зарипова, первые симптомы у мужчины проявились в виде першения в горле и повышенной температуры 37,3—37,4 градуса. 27 марта его госпитализировали в больницу. С 25 по 27 марта он уже не мог говорить.

Тело покойного привезут в родное село в Самарской области в капсуле. Можно ли будет открыть гроб, родственники пока не знают, передает издание Sntat.ru

Ранее «Реальное время» сообщало о смерти татарского бизнесмена от коронавирусной инфекции.